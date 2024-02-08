Evde bakım maaş ödemesine zam geliyor!

2024 Ocak ayının ortalarına doğru yapılan destek ödemelerinin %50’ye yakın oranda zamlandığının netleşmesinin ardından açıklamalarını yapmış olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hak sahibi olan vatandaşlara her ay düzenli olarak yatırılmakta olan evde bakım maaş ödemelerinin miktarının 7608 TL’ ye kadar yükseldiğini bildirdi. Bu esasa göre evde bakım ve yardım uygulamalarından yararlanan vatandaşlar zamlanmış olan destek ödemesinin hangi tarihte ulaşacağına dair açıklama bekliyor.

2024 Şubat ayında evde bakım maaş ödemeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şubat ayı evde bakım ve yardım maaş ödemelerinin tam olarak hangi tarihte hesaplara aktarılacağı konusunda açıklama henüz yapılmadı. 2024 Şubat ayı evde bakım ödemeleri de daha gerçekleşmedi fakat geçtiğimiz aylarda yapılmış olan ödeme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda Şubat ayının 15’inde evde bakım maaş ödemelerinin hesaplara geçmesi bekleniyor.

Evde bakım maaş ödemeleri hesaplara aktarıldığı zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla resmi internet sitesi veya sosyal medya üzerinde duyurularla vatandaşlara bildirilmesi bekleniyor. Zam oranın % 50’ye yakın olarak 7608 TL olan evde bakım maaşı şubat ayının ortalarında zamlı şekilde vatandaşlara iletilecek.

Aile Bakanlığı tarafından yapılan Şubat ayı ödemeleri

Gelecek hafta evde bakım maaşlarının zamlı şekilde vatandaşlara iletilmesi beklenirken, diğer hizmet ödemeleri için araştırmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçmiş dönemlerde ay ortalarına doğru diğer ödemelere ilişkin peş peşe açıklamalarda bulunmuştu. Buna göre bakanlık tarafından yapılacak olan aile destek paketi, evde bakım maaşı, sosyal ve ekonomik destek ödemeleriyle ilgili bakanlığın internet sitesinden veya sosyal medya üzerinden duyuruların yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: PARA DURUMU