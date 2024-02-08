Boluspor Petar Gigic'i renklerine bağladı!

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ligde 32 puanla 9'uncu sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Sırbistan doğumlu 27 yaşındaki golcü Gigic'i transfer etti.
Sırp forvet, futbola Radnicki Nis altyapısında başladı, daha sonra OFK Belgrad'a transfer oldu.
Burada profesyonelliğe geçen Gigic, Macva, Partizan, Ujpest FC, Novi Pazar, Zelez Pancevo ve Javor Matis takımlarında forma giydi.
Kariyerinde çıktığı 184 karşılaşmada 38 kez gol sevinci yaşayan ve 14 asist yapan Petar Gigic, kırmızı-beyazlı takımın 9 numaralı formasını terletecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.