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Boluspor Petar Gigic'i renklerine bağladı!

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

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Boluspor Petar Gigic'i renklerine bağladı! mask

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Sırp forvet Petar Gigic ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligde 32 puanla 9'uncu sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Sırbistan doğumlu 27 yaşındaki golcü Gigic'i transfer etti.

Sırp forvet, futbola Radnicki Nis altyapısında başladı, daha sonra OFK Belgrad'a transfer oldu.

Burada profesyonelliğe geçen Gigic, Macva, Partizan, Ujpest FC, Novi Pazar, Zelez Pancevo ve Javor Matis takımlarında forma giydi.

Kariyerinde çıktığı 184 karşılaşmada 38 kez gol sevinci yaşayan ve 14 asist yapan Petar Gigic, kırmızı-beyazlı takımın 9 numaralı formasını terletecek.
# transfer, oldu

08 Şub 2024 - 22:44 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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