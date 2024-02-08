KENT DERBİSİ ÇAYIROVA'NIN: 99-106

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Burak Erkan
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 2, Ja Cori Payne 27, Keith Martin Stone 17, Kevin Kaspar 14, Hakan Şanlı 3, Melih Can Kızılkaya, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz 23, Sertan İbrahim Sarı 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Çayırova Belediyesi: Phillip Edward Greene Iv 19, Serhat Uğur 3, Batuhan Güngör, Sabahattin Can Göndür 4, Eray Büyükcangaz 2, Tolga Kaan Birer 5, Ercan Bayrak 8, Oğuz Savaş 11, Çağdaş Kayabaşı 11, İlkan Karaman 19, Diante Levan Watkins 24, Kutay Akpulat
Başantrenör: Musa Enes Akdilek
1.ÇEYREK: 23-22 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
2.ÇEYREK: 41-38 (Kocaeli BŞB lehine)
3.ÇEYREK: 68-66 (Kocaeli BŞB Kağıtpsor lehine)
4.ÇEYREK: 91-91 (Beraberlik)
UZATMALAR: 99-106 (Çayırova kazandı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.