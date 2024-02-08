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KENT DERBİSİ ÇAYIROVA'NIN: 99-106

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile Çayırova Belediyesi kent derbisinde karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı uzatma devresinde 99-106 Çayırova Belediyesi kazandı

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KENT DERBİSİ ÇAYIROVA'NIN: 99-106 mask

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Burak Erkan

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 2, Ja Cori Payne 27, Keith Martin Stone 17, Kevin Kaspar 14, Hakan Şanlı 3, Melih Can Kızılkaya, Mert Ulutaş 9, Eren Beyaz 23, Sertan İbrahim Sarı 4
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Çayırova Belediyesi: Phillip Edward Greene Iv 19, Serhat Uğur 3, Batuhan Güngör, Sabahattin Can Göndür 4, Eray Büyükcangaz 2, Tolga Kaan Birer 5, Ercan Bayrak 8, Oğuz Savaş 11, Çağdaş Kayabaşı 11, İlkan Karaman 19, Diante Levan Watkins 24, Kutay Akpulat
Başantrenör: Musa Enes Akdilek

1.ÇEYREK: 23-22 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
2.ÇEYREK: 41-38 (Kocaeli BŞB lehine)
3.ÇEYREK: 68-66 (Kocaeli BŞB Kağıtpsor lehine)
4.ÇEYREK: 91-91 (Beraberlik)

UZATMALAR: 99-106 (Çayırova kazandı)
# Spor, Çayırova

08 Şub 2024 - 23:04 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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