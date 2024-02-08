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TOGG personel alacak!

TOGG, fabrika bünyesinde çalıştırmak üzere farklı pozisyonlarda yeni personeller alacağını duyurdu.

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TOGG personel alacak! mask

TOGG, fabrika bünyesinde çalıştırmak üzere farklı pozisyonlarda yeni personeller alacağını LinkedIn üzerinden duyurdu. TOGG Gebze’deki fabrikasında (ADAS Integration & Validation) ADAS Entegrasyonu ve Doğrulaması, ( Product Management Parts) Ürün Yönetimi Parçaları, (Aftersales Operations) Satış Sonrası Operasyonlar (f/m/d), (Digital Voice Assistant Product Owner) Dijital Sesli Asistan Ürün Sahibi alanlarından istihdam etmek üzere personel alacağını duyurdu.

Başvuruları LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz.
# yeni, satış, personel

08 Şub 2024 - 23:10 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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