Hüseyin Ayaz adaylığını resmen duyuruyor!

BAĞIMSIZ ADAY OLACAK

İYİ Parti ve YRP ile uzlaşamayan Ayaz, bağımsız aday olma kararı aldı. Ayaz yarın (9 Şubat 2024 Cuma) SKM ekibiyle Aşağı Yuvacık Yeşil Yurt Mahallesinde bulunan Tadlan Kafede saat 10.00’da düzenleyeceği kahvaltı basın toplantısı ile Başiskele İlçesi Bağımsız Belediye Başkan Adaylığını resmen duyuracak.