Hüseyin Ayaz adaylığını resmen duyuruyor!

BAĞIMSIZ ADAY OLACAK
İYİ Parti ve YRP ile uzlaşamayan Ayaz, bağımsız aday olma kararı aldı. Ayaz yarın (9 Şubat 2024 Cuma) SKM ekibiyle Aşağı Yuvacık Yeşil Yurt Mahallesinde bulunan Tadlan Kafede saat 10.00’da düzenleyeceği kahvaltı basın toplantısı ile Başiskele İlçesi Bağımsız Belediye Başkan Adaylığını resmen duyuracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.