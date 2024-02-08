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Hüseyin Ayaz adaylığını resmen duyuruyor!

Bir dönem eski Yeniköy Belde Belediye Başkanlığı, iki dönem Başiskele İlçe Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Ayaz, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde Başiskele’den bağımsız belediye başkan adayı olacak. Ayaz, yarın (9 Şubat 2024 Cuma) basın toplantısı düzenleyerek adaylığını resmen duyuracak.

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Hüseyin Ayaz adaylığını resmen duyuruyor! mask

BAĞIMSIZ ADAY OLACAK

İYİ Parti ve YRP ile uzlaşamayan Ayaz, bağımsız aday olma kararı aldı. Ayaz yarın (9 Şubat 2024 Cuma) SKM ekibiyle Aşağı Yuvacık Yeşil Yurt Mahallesinde bulunan Tadlan Kafede saat 10.00’da düzenleyeceği kahvaltı basın toplantısı ile Başiskele İlçesi Bağımsız Belediye Başkan Adaylığını resmen duyuracak.
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08 Şub 2024 - 23:14 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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