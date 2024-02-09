09 Şub 2024 - 00:00 - Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de bugün hava Az Bulutlu, sıcaklık 19 derece olarak tahmin ediliyor