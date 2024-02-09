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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de bugün hava Az Bulutlu, sıcaklık 19 derece olarak tahmin ediliyor

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
CUMA24.00 - 03.00121289212
CUMA03.00 - 06.00111188210
CUMA06.00 - 09.00121289311
CUMA09.00 - 12.00161663518
CUMA12.00 - 15.001919521025
CUMA15.00 - 18.00171763524
CUMA18.00 - 21.00131383514
CUMA21.00 - 24.00121286412
# Hava

09 Şub 2024 - 00:00 - Gündem

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