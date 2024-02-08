CHP'Lİ ATASOY BİLGİN'DEN SÜRPRİZ TOPLANTI!

CHP’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, adaylığının ardından çalışmalarına devam ediyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya ekibi ile Atasoy Bilgin’in kampanya ekibi bir araya geldi. Toplantıda Ekrem İmamoğlu, Atasoy Bilgin, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, İl Yöneticisi Tülin Keçeci Güngör de hazır bulundu.
Bu toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilgin, “Sayın Ekrem İmamoğlu ve kampanya ekibi ile bizim kampanya ekibimiz çok verimli bir toplantı yaptık. Kendilerine, bize ve kentimize verdikleri önem sebebiyle çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduk, umudumuz ve azmimiz daha da büyüdü.” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.