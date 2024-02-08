Futbolda yeni bir dönem başlıyor: Mavi kart

Futbolda hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular için çarpıcı bir karar duyurulmak üzere.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Cuma günü yapılacak duyuru ile futbolda 'mavi kart' uygulaması tanıtılacak.

10 DAKİKALIK CEZA VERİLECEK

Haberde; mavi kartın, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan oyunculara ve hakeme şiddetli itirazda bulunan oyunculara gösterileceği ifade edildi.

Buna göre mavi kart gören oyuncular, 10 dakika boyunca saha kenarına alınacak.

'SARI KARTTAN KORKMUYORLAR'

Daha önce de gündeme gelen 10 dakika cezası hakkında açıklama yapan IFAB CEO'su Lukas Brud, şu ifadeleri kullanmıştı;

'Oyuncular hakeme itiraz ettiklerinde veya uygunsuz sözler söylediklerinde sarı kart görmekten korkmuyorlar. Ancak maçın 10 dakikasında kenara gelmek gibi bir ceza alırlarsa bunu ciddiye alırlar. Basketbolda ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakem ile iletişim kurabilmeli. Bu yolun işe yaradığı çok açık.'

Kaynak: AKŞAM