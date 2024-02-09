Kocaeli’de kaybolan 2 lise öğrencisi bulundu!

Derince ilçesine bağlı Mersincik Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Yaren Başaran ve 14 yaşındaki arkadaşı Kumsal Ekimci’den, salı gününden beri haber alınamıyordu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gazeteci Eşref Larsen’nin haberine göre, “2 gündür haber alınamayan Yaren ve Kumral bulundu. Şu an İstanbul’da bir polis karakolundalar. İkisinin de durumu iyi. Aileler İstanbul’a doğru yola çıkıyor” ifadelerini kullandı.