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Kocaeli’de kaybolan 2 lise öğrencisi bulundu!

Gazeteci Eşref Larsen haberine göre Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde kaybolan Yaren Başaran ve Kumsal Ekimci’nin bulunduğunu ifade etti.

Aygün Baş
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Kocaeli’de kaybolan 2 lise öğrencisi bulundu! mask
Kocaeli’de kaybolan 2 lise öğrencisi bulundu!
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Derince ilçesine bağlı Mersincik Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Yaren Başaran ve 14 yaşındaki arkadaşı Kumsal Ekimci’den, salı gününden beri haber alınamıyordu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gazeteci Eşref Larsen’nin haberine göre, “2 gündür haber alınamayan Yaren ve Kumral bulundu. Şu an İstanbul’da bir polis karakolundalar. İkisinin de durumu iyi. Aileler İstanbul’a doğru yola çıkıyor” ifadelerini kullandı.
# medya

09 Şub 2024 - 07:46 - Asayiş

Mahreç  Aygün Baş

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