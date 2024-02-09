Kocaeli’de kaybolan 2 lise öğrencisi bulundu!

Derince ilçesine bağlı Mersincik Mahallesi’nde yaşayan 13 yaşındaki Yaren Başaran ve 14 yaşındaki arkadaşı Kumsal Ekimci’den, salı gününden beri haber alınamıyordu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gazeteci Eşref Larsen’nin haberine göre, “2 gündür haber alınamayan Yaren ve Kumral bulundu. Şu an İstanbul’da bir polis karakolundalar. İkisinin de durumu iyi. Aileler İstanbul’a doğru yola çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.