Elektrikli otomobil satışlarında artış!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından derlenen verilere göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları yüzde 15,1 artışla 15 bin 660 adet oldu. Bu rakamlar, tüm zamanların en yüksek ocak ayı satış verileri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 41 bin 212 satışla birinci sırada yer alırken, hibrit otomobiller 10 bin 260 adetle ikinci sırada bulundu. Dizel otomobil satışları 8 bin 55, otogazlı otomobil satışları ise 541 adet olarak kaydedildi. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobillerin satışları ise 3 bin 542 adet oldu. Bu rakama, araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan uzatılmış menzil araçları da dahil edildiğinde, elektrikli otomobil satış rakamı 3 bin 973'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobilleri, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Tam elektrikli otomobil satışları yüzde 401 arttı

Geçen ayda, benzinli otomobil satışlarında yüzde 61,2, dizel otomobil satışlarında yüzde 60,6 artış yaşanırken, otogazlı otomobil satışları yüzde 58,5 azaldı. Hibrit otomobil satışları yüzde 136,7 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 401 artış kaydetti.

Benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 68,6'dan yüzde 64,4'e geriledi. Dizel otomobillerin payı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 0,8'e düştü.

Toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e; hibritlerde yüzde 11,6'dan yüzde 16'ya yükseldi. Elektrifikasyona sahip araçlar, tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,2'sini oluşturdu.

İlk sırada Togg var

ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de birken, 2023 Ekim'de 27'ye yükseldi. Elektrikli otomobil pazarında Togg, geçen ay 1625 adetle liderliğini sürdürdü. Bu sayede satılan her iki elektrikli otomobilden biri Togg'a aitti. Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla ve 155 adetle BYD takip etti. Model bazında bakıldığında ise Togg T10X en çok satılan model olurken, Tesla Model Y ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü ve Mercedes-Benz EQB beşinci sırada yer aldı.