Muhtar adayı Murat Kurtaran: "MUHTARLIK MAAŞIM MEHMETÇİK VAKFINA VE LÖSEV’E"

MUHTARLIK MAAŞIM MEHMETÇİK VAKFINA VE LÖSEV’E

Muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşının bir kuruşunu bile almayacağını belirten Murat Kurtaran, ‘ Ben mahalleme hizmet etmek için geliyorum. Benim işim makam ve rakam ile olmaz. Bu nedenle ben, muhtarlıktan alacağım maaşın tamamını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayacağımı, taahhüt ediyor; vaat ediyorum. Gerekirse bu konuda noterlikten imza bile verebilirim. Benim tek derdim var; mahalleme hizmet etmektir’ dedi.

SOSYAL DOKUYU GÜÇLENDİRECEĞİM

Kendisi ve yapacağı hizmetleri de anlatan Murat Kurtaran, “ Güney Mahallesi Muhtarlığı için adayım. Güney Mahallesi'nin bir evladı olarak, mahallemizin gelişimi ve refahı için büyük bir vizyonla hareket etmeye hazırım. 1977 yılında Gümüşhane'de doğdum ve o günden beri Güney Mahallesi'nde yaşamaktayım. 1986 yılından beri bu güzel mahalledeki evimizde, ailemle birlikte yaşamaktayım. Evli ve 5 çocuk babası olarak, aile değerlerine ve toplumsal sorumluluklara büyük önem veriyorum. Sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev aldım. Gümüşhane Yağmurdereliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Tütünçiftlik Spor Kulübü Kurucu Üyesi olarak aktif rol aldım ve halen yönetim kurulu üyeliğimi sürdürmekteyim. Gençlerimizin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek ve mahallemizin sosyal dokusunu güçlendirmek için çaba sarf etmekteyim.