"Enflasyon mayıstan sonra düşüşe geçecek"

Mithat Yurdakul / ANKARA - Görevden alınan Hafize Gaye Erkan’ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Fatih Karahan, dün ilk kez basının karşısına geçti. Yüzde 36’lık yıl sonu enflasyon hedefinin değişmediğini belirten Karahan, enflasyonda mayıs ayı sonrasında hızlı düşüş beklediklerini vurguladı.

Yardımcıları da eşlik etti

Karahan, 2024’ün ilk enflasyon raporunun tanıtımı için yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Göstergelerin para politikasının doğru yolda ilerlediğini teyit ettiğini belirten Karahan, “Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” diye konuştu.

Önce tepe görülecek

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin korunduğunu belirten Karahan, “2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14” dedi. Enflasyonun tepe noktasına mayıs ayı sonunda ulaşacağını bildiren Karahan, “Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğimiz, dezenflasyon dönemine gireceğiz” ifadelerini kullandı. Karahan, konut fiyatlarında kısmi toparlanmanın başladığını, bunun kiralara yansımasının ise zaman alacağını kaydetti. Seçim sonrası yapılması beklenen zamların enflasyona etkisine ilişkin Karahan, “Elektrik ve doğal gazda düzenleme yapılması bekleniyor. Bunları tahminlerimize yansıttık” dedi.

Kredi kartlarına düzenleme

Gıda fiyatlarında etten zeytinyağına kadar fiyatları analiz ettiklerini anlatan Karahan, “Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Faiz indirimi için erken

Döviz rezervinde hedefleri olmadığını vurgulayan Karahan, “Piyasa şartları elverdiği sürece bir miktar daha rezerv biriktirmemiz gerekiyor” dedi. Faiz artışı döngüsünün sonlandığını hatırlatan Karahan, “Fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken” mesajı verdi.

Yabancı yatırımcı ile temas sürecek

Karahan, eski Başkan Hafize Gaye Erkan ile ilgili sorulara, “Burada enflasyon konuşmak için toplandık. Dolayısıyla sorularınızı cevaplamayacağım” karşılığını verdi. Karahan, yabancı yatırımcılarla yapılan toplantılara ilişkin de “ilişkileri kurumsal ve profesyonel olarak yürütecekleri” vurgusunu yaptı.

Kaynak: MİLLİYET