Türk çifte Bali'de sopalı saldırı!

Gonca Kocabaş / Milliyet.com.tr - Antalya’da yaşayan Fatoş-Niyazi Solak yeni yerler görmeyi ve keşfetmeyi seven, doğa sporlarına ilgili, doğa aşığı bir çift. Fatoş Solak, spor bilimleri fakültesinden mezun ve seyahat acentası sahibi eşi Niyazi Solak ile birlikte turizm alanında çalışıyor. Çift, sosyal medyadaki hesaplarında da paylaştıkları içeriklerle Türkiye'nin doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlere tanıtıyor. Aynı zamanda işlerin uzaktan yapabildikleri için çok fazla gezmeye, doğa sporları yapmaya fırsat bulabiliyorlar. Gittikleri yerlerde bulunan doğal güzellikleri keşfetmek içinse trekking yapıyorlar.

Çift, bir süre Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya’nın Bali Adası’nı gezerek keşfetmek istedi ve bu bölgedeki hâlâ aktif olan Batur Dağı'na trekking yapmak için bir gece önceden Kintamani bölgesine kiraladıkları motorla vardı. Yürüyüşün başlangıç noktasına gündüz gidip bakarak Google Haritalar üzerinden işaretlediler. Sabah erken saatlerde yürüyüşe başlayıp gün doğumunu Batur Dağı’nda izlemek isteyen çift, sabah saatlerinde hazırlıklarını yaparak motorla başlangıç noktasına gitti.

'ETTEN DUVAR ÖRÜP İTEREK UZAKLAŞTIRDILAR'

"Daha motor hareket halindeyken bize doğru gelmeye ve bizi durdurmaya çalıştılar" diyen Fatoş Solak, “Motorumuzu park edip başlangıç noktasına doğru yürümeye başladık. İnsanlar hâlâ peşimizden geliyor ve zorla rehber olmayı teklif ediyorlardı. Yaptığımız araştırmalarda rehbere gerek olmadığını öğrendiğimiz için istemediğimizi söyledik. Bunun zorunlu olduğunu yoksa çıkamayacağımızı söyleyerek kandırmaya çalışıyorlardı ancak tepki vermeden yürümeye devam ettik” diyerek ekledi:

"Niyazi benden 5 adım kadar önde gidiyordu. Tam kapıya yaklaştığımız sırada 7-8 tane adam Niyazi’nin önüne etten duvar ördüler, eşim ısrarla geçmeye çalışınca ittirerek uzaklaştırdılar. Hâlâ bize ısrarla rehber almamızın zorunlu olduğunu yoksa bizi dağa çıkarmayacaklarını söylüyorlardı. Biz İngilizce bilmiyor, anlamıyor gibi davranıp karşılık vermeyerek geçmeye zorladık. İçlerinden bir tanesi yerden aldığı sopayla bizi tehdit etti, diğerleri eşimi çekiştirerek girmesini engellemeye çalıştı. Sopayı görünce ben 'Polis çağırın' diye bağırmaya başladım. Bizi polisin içeride, ofiste olduğunu söyleyerek içeri götürmeye çalıştılar. Ofise yaklaşınca orada polisin olmayacağını düşünerek geri döndük, polisin bize gelmesini istedim."

'PASAPORTUMUZU ALARAK TEHDİT EDECEKLERDİ'

"Tahminimce bizi zorla odaya sokup pasaportumuzu alarak bizi tehdit edeceklerdi" bilgisini paylaşan Solak çifti, “Çünkü kendi aralarında konuşurken pasaport kelimesini duydum. Daha sonra elçilikten arayan personel bu halkın pasaport üzerinden tehdit ettiğini söyleyince bu tahminimizde haklı çıktık. Neyse ki aklımıza geldi de vermedik. Dışarıda 'Polis istiyorum' diye bağırmaya devam ettim. '2 dakikaya geliyor' diyerek bizi oyalamaya çalıştılar, tabii gelen olmadı. Eşim tekrar kapıya doğru yürüdü, yine koşarak ona engel oldular. Ben elime telefonu alıp birkaç video çekerek kanıt oluşturmak istedim. Özellikle mafya tipli biri sürekli üstüme yürüyerek bizi ittirip hem kendi dilinde hem de İngilizce küfürler etti. Harita üzerinden baktığımda yakında polis noktası görünmüyordu. Hava karanlık ve onların da sayısı kalabalık olduğu için geri dönüp polise gitmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

"Birkaç arkadaşımız gitmişti ancak onlar da rehber aldığını, aslında bunun gerekli olmadığını söyledi" diyen Solak ailesi, “Onun dışında Google yorumlarında diğer turistlerin benzer olaylar yaşadıklarını okuduk ama para ödemedikleri halde hiçbiri bizde olduğu gibi ileri gitmemiş ” dedi.

'POLİS İSTERSEK EŞLİK EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Solak ailesi, olay yerinden ayrılıp en yakın polis merkezine gitti ve videoları izleterek şikayette bulundu. İlk dinleyen polis, burada her yerin bir bekçisi olduğunu söyledi. Onlar da çifte rehber ile giriş ücreti ödeyerek çıkmaları gerektiğini dile getirdi. Ancak resmiyette böyle bir zorunluluk olmadığını, araştırmalarına göre de aktif olduğu için hiç kimsenin çıkmaması gerektiğini söyleyen Fatoş-Niyazi Solak, “İkinci polise de aynı şeyleri söyleyip videoyu gösterdik. Tahminimizce bölgeden birini aradılar ancak telefonu açan olmadı. Bize çıkmak isteyip istemediğimizi sordu, eğer çıkmak istersek bize eşlik ederek çıkarabileceğini söyledi. Biz çıkmak istemediğimizi sadece şikayet etmek istediğimizi söyledik" dedi ve şöyle devam etti:

“Oradaki insanlarla konuşacağını söyledi. İlk polisin söylediği cümleden sonra polisin hiçbir şey yapmayacağını anladık ve biz de sesimizi sosyal medyada duyurmaya karar verdik. Turizmle alakalı tüm birimlere mail gönderdik ancak dönüş alamadık. Endonezya Büyükelçiliği'mize durumu bildirdik. Bizi arayıp güvende ve iyi olduğumuzu öğrendikten sonra dikkat etmemiz gereken konular hakkında bilgilendirme yaptılar. Konuyla alakalı ilgili birimlere ileteceklerini belirttiler. Şu anda henüz bir sonuç elde edemedik.”

'BİR DAHA GİTMEK İSTEMİYORUZ'

Buranın kontrolünün yerli eşkıyalardan ziyade direkt devletin elinde olması gerektiğinin altını çizen çift, “Hem turistik bir bölge olduğundan turistlere karşı bu tarz muamele ve ülkenin küçük düşürülmesinin önlenmesi açısından hem de felaketle sonuçlanacak aktif bir yanardağ olduğu için kontrol edilmesi gerekir. Biz yaklaşık 2 aydır bu bölgedeyiz ve geldiğimizden beri ülkenin başka adalarında patlayan volkanlar, tahliye edilen bölgeler oldu. Olası patlama için acil tahliye ekiplerinin hem dağda hem girişte bulunması gerekiyor. Aynı şekilde her türlü kazaya karşın hazırda bir sağlık ekibinin bulunması şart. Rehber gerekliyse bu, devlet tarafından yetkilendirilmiş kişiler olmalı" şeklinde konuştu.

Böylesi olaylar yaşandığı sürece bölgeye gitmek istemediklerini belirten çift, “Devlet tarafından düzenleme yapılırsa ilerleyen yıllarda yapacağımız planlar arasında dahil edebiliriz” deyip gidecek olanlara da önerilerde bulundu:

“Benzer bir olay yaşayıp tatillerini olumsuz etkilememeleri adına yasal değil ama merkezlerde bulunan acentalar üzerinden veya 'Getyourguide' üzerinden transfer dahil turlar satın alarak gelsinler. Eğer sadece şoför kiralayarak gelirlerse o zaman da kendi halkından olmasına rağmen şoförleri tehdit edebiliyorlar. Daha önce uygulama üzerinden çağırdığımız şoför ve yerel taksiciler arasında kalıp başka olumsuz bir deneyim yaşamıştık.”

Kaynak: MİLLİYET