Turizmde hedef 60 milyar dolar

Bakan Ersoy, “Bunun için yeni hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışta tek rakip olarak kendimizi tanımlıyoruz” dedi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da Türkiye’nin ihracat gelirlerine oranı yüzde 21 olan turizmin istihdama katkısına vurgu yaptı. Çakar, başta turizm olmak üzere döviz kazandıran sektörlere desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: MİLLİYET