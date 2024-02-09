- Ekonomi

Turizmde hedef 60 milyar dolar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl turizmde 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir hedeflediklerini söyledi.

Turizmde hedef 60 milyar dolar mask

Bakan Ersoy, “Bunun için yeni  hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışta tek rakip olarak kendimizi tanımlıyoruz” dedi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da Türkiye’nin ihracat gelirlerine oranı yüzde 21 olan turizmin istihdama katkısına vurgu yaptı. Çakar, başta turizm olmak üzere  döviz kazandıran sektörlere desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: MİLLİYET
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09 Şub 2024 - 09:32 - Ekonomi

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