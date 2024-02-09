Türkiye ile Kırgızistan iş birliği: "Orta Koridor güçlenecek"

Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyetle görüşen Uraloğlu, kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağının altını çizdi. Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev de, “Görüşmelerimiz çok verimli geçti” dedi.