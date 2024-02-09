- Ekonomi

Türkiye ile Kırgızistan iş birliği: "Orta Koridor güçlenecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ikili ve transit taşımalarda serbestleşme kararının Orta Koridor’u daha da güçlendireceğini açıkladı.

Türkiye ile Kırgızistan iş birliği: "Orta Koridor güçlenecek" mask

Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyetle görüşen Uraloğlu, kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağının altını çizdi. Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev de, “Görüşmelerimiz çok verimli geçti” dedi.
# Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, türkiye, Kırgızistan, yeni

09 Şub 2024 - 09:33 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.053.409 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL