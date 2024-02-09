- Ekonomi

TÜSİAD’da ‘Özilhan’ gitti ‘Aras’ geldi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD), olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. TÜSİAD Başkanlığına yeniden Orhan Turan seçilirken, YİK Başkanı Tuncay Özilhan ise başkanlığı Ömer Aras’a devretti. Özilhan, TÜSİAD’da Onursal Başkan olarak görevine devam edecek.

TÜSİAD’da ‘Özilhan’ gitti ‘Aras’ geldi mask

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, geride kalan iki yılda yoğun jeopolitik riskler, savaşlar ve küresel ekonomideki sarsıcı değişimler olduğunu hatırlatarak, “Küresel ısınma etkilerini artırarak devam ettirdi. Teknolojik dönüşüm, yapay zeka alanındaki gelişmelerle yeni bir düzeye ulaştı. Aylarca hepimizin gündemini meşgul eden bir  seçim süreci yaşadık ve ekonomik sorunlar ağırlaştı. Enflasyonla mücadele için denenen alternatif yöntemler tüm ekonomik parametreleri yerinden oynattı” dedi. Turan, enflasyonla mücadelede para politikasının sosyal politikalar ve maliye politikası ile de desteklenmesini önemsediklerini kaydetti.

İlkeler bazında politika

Tuncay Özilhan ise TÜSİAD YİK’e başkanlık yaptığı 2015’ten bu yana yaşanan dönemi değerlendirdi. Özilhan, “Geçtiğimiz dokuz yılda ülkemizde de baş döndürücü bir  gündem vardı. Bu derin değişimler dönüşümler karşısında siyasi, ekonomik ve sosyal temellerimizi sağlamlaştırmak gerekiyordu. Dış politikada pazarlıkçı yaklaşımın yerini ilkeler bazında bir politikanın almasından yana olduğumuzu defalarca vurguladım” dedi. Özilhan, şöyle konuştu: “ Yüksek enflasyon, TL’nin değerinde istikrarsızlık, düşük tasarruf oranı, cari açık, düşük verimlilik, düşük katma değerli üretim, orta gelir tuzağı, teknolojide geri kalma endişesi, yeşil ekonomiye uyum ihtiyacı nitelikli eleman sorunu ekonomik durumun vazgeçilmez başlıkları idi. Konjonktür ne kadar elverişsiz olursa olsun, geleceği kaybetmemek için uzun vadeli düşünmek, yapısal sorunları ertelemeden çözmek gerekir.”

Kaynak: MİLLİYET

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09 Şub 2024 - 09:36 - Ekonomi

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