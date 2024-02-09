Altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI
Alış 2.005 TL, Satış 2.005 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 3.364 TL, Satış 3.451 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 6.749 TL, Satış 6.881 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 13.416 TL, Satış, 13.638 TL
Bugün gram altın ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor soruları yoğun ilgi görüyor. Şubat ayının ilk haftası sona ererken altın fiyatlarındaki gidişat şöyle...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.