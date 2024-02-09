09 Şub 2024 - 09:47 - Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Bugün gram altın ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor soruları yoğun ilgi görüyor. Şubat ayının ilk haftası sona ererken altın fiyatlarındaki gidişat şöyle...