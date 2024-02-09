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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Bugün gram altın ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor soruları yoğun ilgi görüyor. Şubat ayının ilk haftası sona ererken altın fiyatlarındaki gidişat şöyle...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? mask

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 2.005 TL, Satış 2.005 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 3.364 TL, Satış 3.451 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 6.749 TL, Satış 6.881 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 13.416 TL, Satış, 13.638 TL
# satış

09 Şub 2024 - 09:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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