Türkiye'deki çiftçiler eylemde!

Konya'da çiftçiler, traktörlerle Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti.

"AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİL"

Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler "Patates fabrikası tarafından alınan yanlış karar fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere ekim yaptırmak, fabrika yakını üretim arazilerinde varken daha uzak ilçelere kota aktarımı akla mantığa uygun değildir" dedi.

Pankobirlik için üretim yaptıklarını belirten çiftçiler, uzak ilçelere kota aktarımının ilçedeki çiftçileri zora sokacağını da ifade etti.

AVRUPA'DA ÇİFTÇİLER EYLEMDE

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.