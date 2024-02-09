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Çağlayan saldırısında gözaltına alınan 96 şüphelide adliyede

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında yakalanan 96 zanlı adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı
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Çağlayan saldırısında gözaltına alınan 96 şüphelide adliyede mask
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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polis otobüsleriyle çıkartılan 96 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. 

Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti. 

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı. 

# pınar birkoç, 6 şubat, emrah yayla, cumhuriyet, sağlık

09 Şub 2024 - 09:58 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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