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Kocaeli'de kaçak alkol ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada piyasa değeri 165 bin TL olan kaçak alkol ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de kaçak alkol ele geçirildi mask

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında, 7 Şubat tarihinde Gebze ilçesi bir araçta yapılan arama piyasa değeri yaklaşık 165 bin TL olan 158 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin malzemelere el koyulurken 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

09 Şub 2024 - 10:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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