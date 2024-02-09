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“Hepiniz bizim çocuklarımızsınız”

Kocaelisporlu yönetici, teknik adam ve futbolcular, yarınki Boluspor deplasman maçı öncesindeki sondan ikinci idmanında koruma ve bakım altında bulunan çocukları konuk etti, her birini tek tek bağrına bastı

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“Hepiniz bizim çocuklarımızsınız” mask

TÜYLÜOĞLU ÖNCÜLÜK YAPTI

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan çocuklar, İl Müdürü Vekili Kamil Tüylüoğlu yönetiminde önceki gün (perşembe) tesislere gelerek, misafir oldu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından samimiyetle karşılanan çocuklar, hayatlarının en güzel gününü yaşadıklarını söyledi. Sağlam “Sizler hepimizin çocuklarısınız” dedi.
# Kocaelispor, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, oldu

09 Şub 2024 - 10:15 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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