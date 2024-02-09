“Hepiniz bizim çocuklarımızsınız”

TÜYLÜOĞLU ÖNCÜLÜK YAPTI

Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan çocuklar, İl Müdürü Vekili Kamil Tüylüoğlu yönetiminde önceki gün (perşembe) tesislere gelerek, misafir oldu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından samimiyetle karşılanan çocuklar, hayatlarının en güzel gününü yaşadıklarını söyledi. Sağlam “Sizler hepimizin çocuklarısınız” dedi.