“Hepiniz bizim çocuklarımızsınız”

TÜYLÜOĞLU ÖNCÜLÜK YAPTI
Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan çocuklar, İl Müdürü Vekili Kamil Tüylüoğlu yönetiminde önceki gün (perşembe) tesislere gelerek, misafir oldu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından samimiyetle karşılanan çocuklar, hayatlarının en güzel gününü yaşadıklarını söyledi. Sağlam “Sizler hepimizin çocuklarısınız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.