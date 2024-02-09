Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı

Sanayi üretimi aylık %2,4 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.
Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Aralık 2023
Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Aralık 2023
Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Aralık 2023
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.