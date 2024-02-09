09 Şub 2024 - 10:31 - Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.