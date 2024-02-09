- Ekonomi

Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.

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Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı mask
Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı
Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı
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Sanayi üretimi aylık %2,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Aralık 2023

Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Aralık 2023

Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Aralık 2023

Sanayi üretimi yıllık %1,6 arttı

09 Şub 2024 - 10:31 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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