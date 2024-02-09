Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre %5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre %11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

Hayvan sayıları ve değişim oranları, 2022-2023

Hayvan sayıları, 2022-2023

Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı

Bal üretimi bir önceki yıla göre %2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre %14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.

Diğer hayvansal ürünlere ait yıllık değişim oranları (%), 2023