Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı

Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre %5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre %11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.
Hayvan sayıları ve değişim oranları, 2022-2023
Hayvan sayıları, 2022-2023
Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı
Bal üretimi bir önceki yıla göre %2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.
Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre %14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.
Diğer hayvansal ürünlere ait yıllık değişim oranları (%), 2023
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.