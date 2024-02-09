- Ekonomi

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı

Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre %5,9 azalarak 161 bin 749 baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu

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Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı mask
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı
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Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre %5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre %11,0 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

Hayvan sayıları ve değişim oranları, 2022-2023

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı

Hayvan sayıları, 2022-2023

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı

Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı

Bal üretimi bir önceki yıla göre %2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.

Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %3,9 oranında azalarak 5 bin 360 adet, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre %14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.

Diğer hayvansal ürünlere ait yıllık değişim oranları (%), 2023

Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azaldı
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09 Şub 2024 - 10:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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