Artık moda Kocaelispor

Kocaelispor aşığı bir nesil yetişiyor!
medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Ertuğrul Sağlam, futbolcularımız Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias, bugün Doğa Koleji öğrencileri ile bir araya geldi. Kocaelispor aşığı bir nesil yetişiyor!"
Teknik Direktörümüz Sayın Ertuğrul Sağlam, futbolcularımız Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias, bugün Doğa Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.— Kocaelispor (@Kocaelispor) February 8, 2024
Kocaelispor aşığı bir nesil yetişiyor! ?? pic.twitter.com/mQMyiv1s0j
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.