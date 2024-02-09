Artık moda Kocaelispor

Kocaelispor aşığı bir nesil yetişiyor!

medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Ertuğrul Sağlam, futbolcularımız Gökhan Değirmenci ve Daniel Candeias, bugün Doğa Koleji öğrencileri ile bir araya geldi. Kocaelispor aşığı bir nesil yetişiyor!"