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AKÜZÜM’DEN ÇALIŞKAN’A TAM DESTEK

CHP Darıca Belediye Başkan adayı Av. Saide Arslan Çalışkan önce gün Partisinin kadın kolları toplantısına katıldı.

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Kadın kollarının toplantısında konuşan Çalışkan Öncelikle hemcinslerimin bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim diyerek sözlerine başladı, akabinde aday olduğu günden bu güne kadar yaptıklarını anlatan Çalışkan özverili çalışma ve destek vurgusu yaptı.

Kısa bir konuşma yapan Aküzüm’de göreve geldikleri günden beri her zaman sahada aktif çalışmalarda kadınların yanında olduklarını ifade eden Aküzüm Belediye başkan adayı olan hemcinsi Çalışkan'a övgü dolu sözlerle bahsederken el birliği ve Darıcalı bayanların da desteği ile 31 mart seçimlerinin Darıca’da değişim vakti olduğunu ve bu süreçten BaşkanAdayımız Çalışkan’ın zafer ile çıkacağına sonuna kadar güveniyorum diyerek sözlerine son verdi.

AKÜZÜM’DEN ÇALIŞKAN’A TAM DESTEK
# CHP Darıca Belediye Başkan adayı Av. Saide Arslan Çalışkan, ifade, Kadın, aday, Darıca

09 Şub 2024 - 10:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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