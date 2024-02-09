Ayrıca 13 Şubat Salı günü Mehmet Ali Kağıtçı Stadında saat 19.00’da başlatılması planlanan Yeşilova Spor- Başiskele Birlik Spor U-18 Lig müsabakası haftalık programdan çıkarıldı.
- Spor
Beylikbağı-Kandıra GB maçı ertelendi
Yarın (Pazar günü) Beylikbağı Stadı’nda saat 17.00’de başlaması gereken Gebze Beylikbağı Spor-Kandıra G.B Belediye Spor Süper Amatör Lig müsabakası iptal edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.