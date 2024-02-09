Uzuner: “Kent derbisini kazandığımız için mutluyuz”

“KENT DERBİSİNİ KAZANDIK, MUTLUYUZ”

Kocaelispor ve Gölcükspor eski futbolc usu Ömer Faruk Uzuner, Gölcükspor’da yeniden göreve dönerken, takıma da taze kan aşıladı. Kullarspor ile pazar günü oynadığı derbiyi deplasmanda 1-0 kazanan takım, merdivenleri hızla çıkarken, teknik patron Ömer Faruk Uzuner de durumu öyle değerlendirdi: “İlimizin yakından takip ettiği, statü gereği il sıralaması açısından da çok önemli rolü olan kent derbisini kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyuz. Öncelikli olarak maç öncesi ve sonrasında bizi en iyi şekilde misafir eden Kullarspor camiasına çok teşekkür ederim.

“KORA KOR MÜCADELE YAŞANDI”

Maç ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim: Kora kor bir mücadelenin yaşandığını, ufak tefek atışmalar haricinde fair play çerçevesi içinde geçti. Rakibimiz maça iyi başlayarak, ilk 20 dakikalık bölümde oyun üstünlüğünü eline aldı, daha sonra oyunu dengelemek ve üstünlüğü elimize geçirmek adına bir reaksiyon gösterdik, başardık. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliğinin yanı sıra oyun formatımızı da değiştirerek çıktık. Oyun geneline bakacak olursak, dengede bir maç oynandı, karşılıkla ataklarla devam eden maçın son dakikalarında rakibimiz etkili bir serbest vuruş kullandı, kalecimiz Mert Can güzel bir kurtarış yaparak topun kaleye girmesini engelledi. Bu pozisyonun hemen ardından bizim kullandığımız korner atışı sonucunda bulduğumuz son dakika golü ile kazandık ve çok zor bir engeli kayıpsız aşarak evimize döndük.

“İKİNCİ YARI DAHA ZOR GEÇİYOR”

Ligin ikinci yarısının daha zor ve çekişmeli geçeceğini biliyoruz. İyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra oynadığımız iki maçtan da galip ayrılmak bizim için çok önemliydi ve değerliydi. İyi bir başlangıç oldu. Açık söylemek gerekirse, takım olarak şu an istediğimiz seviyelere ulaşamadık. Eksikliklerimizin ve yapmamız gerekenlerin farkındayız, bay haftasında da yoğun bir tempo ile çalışacağız. Ligin geri kalan kısmında mücadeleci ne yaptığını bilen dominant bir takım olmak için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve inşallah bu çalışmalarımızın karşılığını sezon sonu istediğimiz yerde üst sıralarda olarak alırız. Tabii ki önce sonuç almak gerekir, iyi futbol iyi mücadele her zaman sizi galip getirmez, bu yüzden önce sonuç diyoruz. Daha sonra ise göze hoş gelen bir futbol anlayışı ile lige renk katan, ligin kaderini belirleyen bir takım olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”.