Kırmızı Siyahlılar bu haftayı bay geçip, önümüzdeki hafta ise Uzunköprü ile evinde oynayacak. Antrenmanda koşu ve kuvvet çalışmasının ardından 5'e 2 top çalışması ile antrenmanı sonlandırdı.
- Spor
Gölcük haftayı “bay” geçiyor
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, geçen hafta Kullarspor deplasmanından 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.