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Premier lig yıldızı Afobe imza atıyor

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor, Japonya'ya transfer olan Douglas Tanque’nin alternatifini buldu. Kocaelispor’un imza aşamasına getirdiği yeni golcüsü Benik Afobe

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Premier lig yıldızı Afobe imza atıyor mask

ARSENAL ALTYAPISINDAN ÇIKMA, YILLARCA PREMİER LİG’DE OYNADI

Geçtiğimiz günlerde Tanque’nin Japonya’ya transfer olmasının ardından, temsilcimiz Kocaelispor golcü arayışına girmişti. Devre arası transfer süresinin bitmesine saatler kala yeni golcü bulundu ve imza aşamasına getirildi. Bu golcü bir zamanlar Trabzonspor’da da forma giymiş olan Kongolu Benik Afobe… Afobe Arsenal altyapısından çıkma. Yıllarca Premier Lig’de forma giymiş bir oyuncu. Stoke City, Bolton, Wolverhampton, Millwall, Bristol City, Bournemouth gibi takımlarda forma giydi. Afobe, Premier Lig’de çıktığı 60 maçta 10 gol 3 asist kaydetti. Championships’te ise 217 maçta 57 gol atıp 16 asist yaptı. Şu anda Birleşik Arap Emirlikler’nde, Al Dharfa FC’de forma giyen golcü oyuncu, Kocaelispor ile yüzde 99 oranında anlaştı. Oyuncunun resmi olarak duyurulması an meselesi…
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09 Şub 2024 - 11:05 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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