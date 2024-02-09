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Cadde ortasında iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga

Çayırova ilçesinde cadde ortasında 2 grup tekmeli yumruklu kavgaya karıştı. Olayı polis ayırırken yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Cadde ortasında iki grup arasında tekmeli, yumruklu kavga mask
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Kavga, dün saat 22.30 sıralarında Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Cadde savaş alanına dönerken sesleri duyan mahalleli, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay sebebiyle yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. 2 grup arasında yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
# Çayırova

09 Şub 2024 - 11:13 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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