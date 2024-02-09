Ayaz bağımsız aday: "Fethedeceğiz!"

Yerel seçimlere 50 gün gibi kısa bir süre kaldı. Kocaeli’de en çok merak edilen ilçelerden birisi ise Başiskele ilçesi. Cumhur İttifakı seçimlere mevcut Belediye Başkanı Yasin Özlü ile yola devam etme kararı alırken önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bağımsız belediye başkan adaylığını açıkladı. Bugün Başiskele Yuvacık’ta bulunan bir kafede adaylığını resmen duyuran Ayaz, süreç hakkında bilgi verdi.

“KOLTUK SEVDASI DEĞİL HİZMET ETME SEVDASI”

Toplantıda konuşan Ayaz, “Bugün burada toplanmamızın sebebi Başiskele halkına Başiskele’nin hizmetkarı olarak hizmet etme arzusunu sizlerin vesilesi ile Kocaeli kamuoyuna duyurmak. Başkanlığı bıraktığım günden bu günde Başiskele Halkının bizim hizmetlerimizi özlediğini söyleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu 5 yıllık süre içerisinde siyaset ile iştigal etmedim. 5 yıl önce Doğantepe'de yaptığımız son açılışta siyasetten kopmayacağımızı ve bizi yok sayanların üzüleceğini söylemiştim. Başiskele Belediye Başkanlığına aday olmamız bir koltuk sevdası değil, bir hizmet etme sevdası. Bu süre zarfında siyasetin herhangi bir yerinde görev almadım. Uygun da görüşmedi demek ki.

“BİZ BU HALKI SEVDİK”

Başiskele Halkı başkanımız sizleri özledik, projelerinizi tamamlamanızı hayallerinizi gerçekleştirmenizi istiyoruz diye teveccüh de bulundu. Bugün bağımsız aday olduğumu ilan ediyorum. Şu Anda burada sadece 57 kişiden oluşan Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve SKM yönetimi bulunuyor. Önümüzdeki süreçte Başiskele halkını davet edeceğimiz bir tanıtım programında sizlerle birlikte olacağız. Biz bu halkı sevdik. Bu yola çıkarken önce Allah’a sonra Başiskele halkının vicdanına güvenerek yola çıkıyoruz. Başiskele’de 7 yıldızlı kent olarak Kocaeli Kamuoyunun önüne çıkacağız” dedi” dedi.

“HEPSİ BAŞİSKELELİ”

Hala AKP üyesi olduğunu ifade eden Ayaz seçildikten sonra AKP’ye geçip geçmeyeceği sorusuna, “31 Mart gecesi konuşulması gereken bir şey. Bugün bizi buraya gönderen Başiskele Halkı neyi isterse onu yaparım” dedi. Daha önce görüştüğü İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerin neden olumsuz olduğu sorusunu yanıtlayan Ayaz, “Bu sorunun muhatabı o kişiler. Kimseye kırgın değilim. Hepsi Başiskeleli hepsi en iyisini yapacağını iddia ediyor. Kararı Başiskele Halkı verecek. Benim kimseye kırgınlığım yok. Hiçbir partiye kırgınlığım yok, Sadece onlar uygun görmedi” dedi. Önümüzdeki hafta başvurusunu yapacağını ifade eden Ayaz, “Başvurumuzu önümüzdeki hafta yapacağız. Tarık bin Ziyad’ın söylediği gibi ya fethedeceğiz ya şehit olacağız” dedi.