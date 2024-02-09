AKP üyesi bağımsız aday Ayaz, "Kimse sandığa ipotek koyamaz"

Yerel seçimlere 50 gün gibi kısa bir süre kaldı. Kocaeli’de en çok merak edilen ilçelerden birisi ise Başiskele ilçesi. Cumhur İttifakı seçimlere mevcut Belediye Başkanı Yasin Özlü ile yola devam etme kararı alırken önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bağımsız belediye başkan adaylığını açıkladı. Bugün Başiskele Yuvacık’ta bulunan bir kafede adaylığını resmen duyuran Ayaz, süreç hakkında bilgi verdi.

“ ADAY OLMAK EN DOĞAL HAKKIM”

Seçilmesi takdirde AKP'ye geçip geçmeyeceği sorusunu yanıtlayan Ayaz, “Seçim kurulu açısından sıkıntı yoksa AK Parti üyesi olarak seçime gireceğiz Sıkıntı olursa istifa edeceğiz. Aday olmak benim en doğal hakkım. Kimsenin bana kızmasını gerektirecek bir durum yok. Hizmet edenlere huzurunuzda minnettarlığımı sunuyorum” dedi.

“MİMARLIĞI BİZ YAPTIK”

“Herhangi bir eksik görmemizden dolayı aday olmadık” diyen Ayaz, “Biz Başiskele’de herkesin ve herkesin belediye başkanlığını yaptık. BU gönül sevdasını devam ettirmek üzere talibiz. Başiskele Halkının vicdanı olmak için buradayız. Herkes hizmeti tam manası ile yapamamış olabilir. Bu o kişilerin eksikliğini göstermez. Biz daha iyi hizmet edebileceğimiz söylüyoruz. Başiskele’nin mimarlığını biz yaptık. Gönül bağlarını biz oluşturduk. Şimdi diyoruz ki herkesin ve herkesin belediye başkanı ve Başiskele’nin mimarı olmayı istiyoruz. Tamamlanmayan projeler var. Onları tamamlamak için buradayız” dedi.

“HALK NEYİ İSTERSEN ONU YAPARIM”

Hala AKP'li olmasına rağmen AKP'ye kaybettirme ihtimali ile ilgili sorulara yanıt veren Ayaz, “Kimseye alternatif değiliz. 5 yıl önce siyasete devam etmek istediğimi kimsenin geri götüremeyeceğini söylemiştim. Yarın seçimi kazandığımızda Başiskele halkı ne yapmamı isterse onu yaparım. Kendi nefsimiz ile hareket edemeyiz. Başiskele halkının vicdanına güveniyoruz. Hakka sığınarak yola çıktık” dedi.

“KİMSE SANDIĞA İPOTEK KOYAMAZ”

“Bizi buraya gönderen Başiskele halkı” diyen Ayaz, “Biz bunu 5 yıl önce söylemiştik. Ankara, İstanbul yanlış isim aday gösterdiği için mi kaybedildi. Hayır, sonuçta tüm adaylar Başiskele’nin çocuğu, ne farkeder. Hepsi buranın kültürü ile büyümüş. Kimseye zarar vermek için yola çıkmadık” dedi. Siyaset yapmak istediğini ifade eden Ayaz, “Biz siyaset yapmak istiyoruz. Bu mahallenin başkanı olacaksın deselerdi olurduk. Ama ‘sen siyaset yapma’ şeklinde karar alındı. Biz halkımızı seviyoruz. Kimse sandığa ipotek koyamaz” dedi.