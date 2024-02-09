AKP, AYAZ'I İHRAÇ EDECEK Mİ?

Yerel seçimlere 50 gün gibi kısa bir süre kaldı. Kocaeli’de en çok merak edilen ilçelerden birisi ise Başiskele ilçesi. Cumhur İttifakı seçimlere mevcut Belediye Başkanı Yasin Özlü ile yola devam etme kararı alırken önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bağımsız belediye başkan adaylığını açıkladı. Bugün Başiskele Yuvacık’ta bulunan bir kafede adaylığını resmen duyuran Ayaz, süreç hakkında bilgi verdi.

“İHRAÇ EDİLMEYİ BEKLEMİYORUM”

Kocaeli Büyüşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP İl Başkanı Şahin Talus ile görüşmeye devam ettiğini ifade eden Ayaz, “Ben Tahir Bey ile Şahin bey ile de görüşüyorum görüşmeye devam edeceğim. Dostluk başka bir şey siyaset başka bir şey. Diğer partiler ile görüşmüyorlar mı? O insanlar bu şehrin insanı. Hem Tahir Bey hem Şahin Bey bu kentin değerleri. Ben Yasin Bey ile de görüşürüm. Bizim tercihlerimiz böyle. İhraç edilmeyi beklemiyorum. Partiye karşı, temsilcilerine karşı bir saygısızlığım olmadı” dedi.