- Spor

Şevval’den iki bronz birden

Antalya’da düzenlenen ve bu yıl 11’inci kez tertiplenen Uluslararası Türkiye Açık tekvando Turnuvası, birbirinden çekişmeli müsabaka ve yarışmalara sahne oldu. Turnuvanın ilk gününde poomsea kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi. Antalya Spor Salonu’nda gerçekleşen, 60 ülkeden yaklaşık bin 900 sporcunun katıldığı müsabakalarda ilimizden de bir isim yer aldı.

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Şevval’den iki bronz birden mask
Şevval’den iki bronz birden
Şevval’den iki bronz birden
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İKİ BRONZ MADALYA

Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan, aynı zamanda bu yıla kadar ulusal ve uluslararası alanda ilimize birçok başarılı sonuç kazandıran Körfezli sporcu Şevval Yarar, bu geleneksel turnuvada da madalya kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda müsabakalara çıkan Yarar, iki bronz madalya elde etti.

SAYISIZ BAŞARISI VAR

Başarı hanesinde şimdiye kadar Avrupa Şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan, ayrıca sayısız Türkiye şampiyonlukları ile göğsümüzü kabartan Şevval Yarar, Antalya’daki uluslararası turnuvada tekli, ikili ve üçlü kategorilerde yarıştı. İki bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen başarılı sporcu, kendisine bu turnuva için destek veren Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Şevval’den iki bronz birden
Şevval’den iki bronz birden

# var, türkiye, yüksek, Spor

09 Şub 2024 - 11:36 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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