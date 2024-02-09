Şevval’den iki bronz birden

İKİ BRONZ MADALYA
Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencisi olan, aynı zamanda bu yıla kadar ulusal ve uluslararası alanda ilimize birçok başarılı sonuç kazandıran Körfezli sporcu Şevval Yarar, bu geleneksel turnuvada da madalya kazandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda müsabakalara çıkan Yarar, iki bronz madalya elde etti.
SAYISIZ BAŞARISI VAR
Başarı hanesinde şimdiye kadar Avrupa Şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan, ayrıca sayısız Türkiye şampiyonlukları ile göğsümüzü kabartan Şevval Yarar, Antalya’daki uluslararası turnuvada tekli, ikili ve üçlü kategorilerde yarıştı. İki bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen başarılı sporcu, kendisine bu turnuva için destek veren Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.