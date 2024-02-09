HAT 90'A YENİ DÜZENLEME!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ulaşımda güzergah düzenlemelerine devam ediyor. Bu kapsamda 90 No’lu hatta yeni düzenleme yapıldı. Güzergahı; Kandıra Cezaevleri, Yeşilova, Üçyol, Cumhuriyet Parkı, Orduevi, Kuruçeşme, Şirintepe, Mersincik Mahallesi ve Rahmi Seymen Camii olan Hat 90’da düzenlemeye gidildi. Yapılan yeni düzenlemeyle mevcut güzergaha ilave olarak kalkış ve varış durağı Basın Sitesi olarak düzenlendi. Seferler 1 saat arayla yapılacak. Sefer saatleri ekomobil ve www.kocaeli.bel.tr’den takip edilebilir.