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“BİZLER İÇİN GÖLCÜK ORTAK PAYDADIR“

Yerel Seçim çalışmalarını Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret ederek başlayan Gölcük Belediye Başkanı ve yeni dönem AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Cumhur İttifakı’na en güçlü destek Gölcük’ten gelecek” dedi.

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“BİZLER İÇİN GÖLCÜK ORTAK PAYDADIR“ mask

Gölcük Belediye Başkanı ve yeni dönem AKP Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Aday tanıtımının ardından ilçede coşku ile karşılanan Başkan Sezer, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Cumhur İttifakı ortakları olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) ziyaret etti. AKP Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Sezer, “Cumhur İttifakı’na en güçlü destek Gölcük’ten gelecek” dedi. İlk olarak AKP Gölcük Gençlik Kolları yönetim kurulu toplantısına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gençlik Kolları Başkanı Dr. Ali Ruhan Çelik ve gençlere; pozitif yaklaşımları ile sıcak sohbetleri için teşekkür etti. Başkan Sezer daha sonra MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, BBP İlçe Başkanı Sayın Şahin Akpınar ve yönetimlerini ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“BİZLER İÇİN GÖLCÜK ORTAK PAYDADIR“

Ziyaretlerde konuşan Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Bizler için Gölcük ortak paydadır. Gölcüklü hemşehrilerimize en güzel hizmetlerin gelmesi, refah seviyesinin yükselmesi ve ihtiyaçların karşılanması noktasında kenetlendik, elimizden geleni yapıyoruz. Cumhur İttifakı’nın güçlü ve kararlı birlikteliği inşallah seçimlere de en güzel şekliyle yansıyacaktır. Cenab-ı Allah bu birlikteliği daim eylesin inşallah” şeklinde konuştu.

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09 Şub 2024 - 11:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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