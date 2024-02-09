09 Şub 2024 - 11:49- Asayiş G:

Mollaoğlu ailesinin ACI GÜNÜ

İzmit Belediyesi eski meclis Üyesi Turan Mollaoğlu, Derince Kaymakamlığından emekli Seracettin Mollaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Sadettin Mollaoğlu, Müşerref Mollaoğlu ve Hayriye Mollaoğlu’nun babaları Hacı Bayram Mollaoğlu (95), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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09 Şub 2024 - 11:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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