Mollaoğlu ailesinin ACI GÜNÜ

Merhumun cenazesi bugün Derince Merkez Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.
Turan Mollaoğlu, babası Hacı Bayram Mollaoğlu ile birlikte.
İzmit Belediyesi eski meclis Üyesi Turan Mollaoğlu, Derince Kaymakamlığından emekli Seracettin Mollaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Sadettin Mollaoğlu, Müşerref Mollaoğlu ve Hayriye Mollaoğlu’nun babaları Hacı Bayram Mollaoğlu (95), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali Bayram - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.