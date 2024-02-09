09 Şub 2024 - 11:49- Asayiş

Mollaoğlu ailesinin ACI GÜNÜ

İzmit Belediyesi eski meclis Üyesi Turan Mollaoğlu, Derince Kaymakamlığından emekli Seracettin Mollaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Sadettin Mollaoğlu, Müşerref Mollaoğlu ve Hayriye Mollaoğlu’nun babaları Hacı Bayram Mollaoğlu (95), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.