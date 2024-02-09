“Atatürk yaptı, AKP sattı!”

YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin, “Şunu ifade etmeliyim ki, İzmit’te seçimi kazanacağız. Buna canı gönülden inanıyoruz. İzmit için 35 proje hazırladık, maliyetlerini de hesapladık. Bu projelerimizi ziyaret ettiğimiz herkesle paylaşıyoruz. Parti olarak İzmit’te 20 bin kişinin elini sıktık, 500 esnafımızı ziyaret ettik. Seçim boyunca 70 bin kişinin elini sıkmayı hedefliyoruz. Sıkılmadık el, ziyaret etmediğimiz esnaf kalmayacak. Ziyaret ettiğimiz yerlerde, güler yüzle karşılaşıyoruz, şimdiye kadar neredeydiniz sorularıyla karşılaşıyoruz” dedi.

PROJELER ÜRETTİK

Başkan adayı Şahin, ”İzmit’i yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili projemiz var, üniversite öğrencilerinin yemek ve barınmayla ilgili projelere ürettik. Ahlak yoksa, torpil vardır düşüncesiyle halkımızdan oy istiyoruz. Ahlaklı belediyecilik liyakattir diyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, 1994 ruhuyla çalışıyoruz. Halkımızın desteğiyle 31 Mart akşamı İzmit’te seçimi kazanıp, İzmit’in kaderini değiştireceğiz” dedi.

“ ATATÜRK İLE SORUNUMUZ YOK”

Şahin, “Gittiğimiz birçok yerde Atatürk’e bakış açımızla ilgili sorularla karşılaşıyoruz. Bizim Atatürk ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Atatürk, Kurtuluş savaşıyla Türkiye’yi kurtardı. O zor şartlarda bile 22 fabrika yaptı. Ama 2002 yılından beri iktidarda olan AKP, Atatürk dönemindeki bütün fabrikaları sattı” dedi.

YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin

YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti.