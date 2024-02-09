“Atatürk yaptı, AKP sattı!”

YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin, “Şunu ifade etmeliyim ki, İzmit’te seçimi kazanacağız. Buna canı gönülden inanıyoruz. İzmit için 35 proje hazırladık, maliyetlerini de hesapladık. Bu projelerimizi ziyaret ettiğimiz herkesle paylaşıyoruz. Parti olarak İzmit’te 20 bin kişinin elini sıktık, 500 esnafımızı ziyaret ettik. Seçim boyunca 70 bin kişinin elini sıkmayı hedefliyoruz. Sıkılmadık el, ziyaret etmediğimiz esnaf kalmayacak. Ziyaret ettiğimiz yerlerde, güler yüzle karşılaşıyoruz, şimdiye kadar neredeydiniz sorularıyla karşılaşıyoruz” dedi.
PROJELER ÜRETTİK
Başkan adayı Şahin, ”İzmit’i yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili projemiz var, üniversite öğrencilerinin yemek ve barınmayla ilgili projelere ürettik. Ahlak yoksa, torpil vardır düşüncesiyle halkımızdan oy istiyoruz. Ahlaklı belediyecilik liyakattir diyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, 1994 ruhuyla çalışıyoruz. Halkımızın desteğiyle 31 Mart akşamı İzmit’te seçimi kazanıp, İzmit’in kaderini değiştireceğiz” dedi.
“ ATATÜRK İLE SORUNUMUZ YOK”
Şahin, “Gittiğimiz birçok yerde Atatürk’e bakış açımızla ilgili sorularla karşılaşıyoruz. Bizim Atatürk ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Atatürk, Kurtuluş savaşıyla Türkiye’yi kurtardı. O zor şartlarda bile 22 fabrika yaptı. Ama 2002 yılından beri iktidarda olan AKP, Atatürk dönemindeki bütün fabrikaları sattı” dedi.
YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin
YRP İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin, gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’u ziyaret etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Eroldemirbek - çok kişinin özlemle beklediği gerçek milli parti.
Eroldemirbek - körfezden aday çıkartsın akp ye seçim kaybettirir
Erol - akp lilerin çoğu YRP oy verecek özellikle emekliler ve gerçek milli ve yerli olanlar kıbrıs fatihi hocamızın oğluna .
70 Lerin Işcisi - sattıkları çok iyi olmuş devletin değil fab altında oturduğu tabure varsa onuda satsın çünki öylesine yatmaya çiftlik olarak gördüğümüz devlet fabrikaları oldukki hepimiz buralarda iş yapmak geleceğimizin siğortası kalkınmamızın öncüleri olarak görmeyip hep zarar eden kurumlar kuruluşlar oldu en kızdığım Özal ile bu devran sonra erdi çokda güzel oldu şikayet edenlerde yatalak olup işi bozulanlar kendinide zorlayıp ben atacıyım çok fazlada severim ayaklarına yatma biz 40 tilkiyiz bir birimizin kuyruk hareketlerinden ne yapacağımızıda biliriz
Alikahyayahya - İZMİTTE YRP MUHAKKAK KAZANIR NEYLE % 7 OYLA EĞER KAZANIRSA TABİ 100 SENE ÖNCE YAPILAN VE KARLI OLMAYAN İŞLETMELERİN SATIŞI GAYET NORMAL EĞER SATILMAMASINI İSTİYORSANIZ BİBLOSUNU YAPTIRIN EVİNİZDE VİTRİNİN ÜZERİNDE DEVAMLI SEYREDİN TÜRKİYENİN KURTULUŞU ÖZELLEŞTİRMEDEDİR
.. .. - Akp trolü sazan sarmalı makarnacı sümüklü mendil emicisi alikahyadan biat örnegi dinlediniz
Emekli - Akp hırsızdır.bunu bilmeyen kalmadı.
Kullar Ali - Yeniden Refah mücadelede PİK yapıyor, tebrikler ve yolunuz açık olsun.
Eroldemirbek - ÇOK SAMİMİ SÖYLÜYORUM OYUM RAHMETLİ HOCAMIZIN MİLLİ GÖRÜŞÇÜ OĞLUNUN YRP PARTİSİNE . BU SEÇİM EN KÖTÜ İHTİMALLE 3. OLUR GENEL SEÇİMDE 1. PARTİ HAYIRLISI OLSUN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.