Emekli Kurmay Albay Yener Yurtyeri vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokakta ikamet eden emekli kurmay albay Yener Yurtyeri(80), kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2 çocuk babası Yurtyeri’nin vefatı sevenlerini ve ailesini derinden üzdü. Emekli Kurmay Albay Yurtyeri bugün, İstanbul Üsküdar Selimiye Camiinde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.