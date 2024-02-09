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Emekli Kurmay Albay Yener Yurtyeri vefat etti

İzmit Kozluk Mahallesinde ikamet eden emekli Kurmay Albay Yener Yurtyeri, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cihat Polat
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Emekli Kurmay Albay Yener Yurtyeri vefat etti
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İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokakta ikamet eden emekli kurmay albay Yener Yurtyeri(80), kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2 çocuk babası Yurtyeri’nin vefatı sevenlerini ve ailesini derinden üzdü. Emekli Kurmay Albay Yurtyeri bugün, İstanbul Üsküdar Selimiye Camiinde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

Emekli Kurmay Albay Yener Yurtyeri vefat etti
# Emekli Kurmay Albay Yener Yurtyeri, vefat, çocuk

09 Şub 2024 - 11:57 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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