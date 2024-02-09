Emekli Kurmay Albay Yener Yurtyeri vefat etti

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İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokakta ikamet eden emekli kurmay albay Yener Yurtyeri(80), kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2 çocuk babası Yurtyeri’nin vefatı sevenlerini ve ailesini derinden üzdü. Emekli Kurmay Albay Yurtyeri bugün, İstanbul Üsküdar Selimiye Camiinde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası İzmit Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.