Bakanlık heyetinden dip çamurunda inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılı mayıs ayından bu yana Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı denetiminde yürütülen İzmit Körfezi Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi ziyaretçilerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı Vildan Bölükbaşı ve teknik heyeti projede teknik inceleme gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan, İzmit Körfezi’nin bütünleşik çevresel yönetimi açısından yapılan çalışmalar ve İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi hakkında teknik heyete sunum ve proje alanında bilgilendirme yaptı. Bakanlık heyeti, akademik alanda yürütülen projenin AR-GE çalışmalarını yerinde inceledi. Proje şantiye sahası ve laboratuvarda çamurun geotekstil tüp içerisindeki flokülasyon işleminin simülasyonu gösterildi. Bakanlık heyeti son olarak çamurun bertaraf sahasını da inceleyerek ziyaretlerini sonlandırdı.