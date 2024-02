Başkan Hürriyet: "Sosyal destek hizmetlerimizi her geçen gün arttırıyoruz"

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2019’da 18 olan hizmet kalemini günümüzde 34’e çıkararak İzmit’te binlerce insana yardım elini uzatıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına her geçen gün yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, sosyal hizmetlerden yararlanan aileleri akşam yemeğinde ağırlamayı sürdürüyor. Alikahya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“HER ALANDA HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Hürriyet programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Birçok alanda hizmet sunuyoruz, birçok insanımıza dokunmaya çalışıyoruz. ‘kaynaklarımız az’ demeden, şikayet etmeden daha çok nasıl yardım edebiliriz, daha çok insanlarımızın derdini nasıl çözebiliriz diyerek böylesine zorlu ekonomik koşullarda var gücümüzle her alanda hizmet etmeye çalışıyoruz.

“EN ÇILGIN PROJELER İNSANA DOKUNAN PROJELER”

Göreve geldiğimiz ilk günden beri her vatandaşımızın sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Yaşlılarımızdan çocuklarımıza, engellilerimizden kadınlarımıza kadar toplumun tüm kesimini kucaklayan projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bizim için en çılgın proje insanın hayatına dokunan, hayatını kolaylaştıran projedir.

“20 YILDIR YAPILMAYANLARI YAPIYORUZ”

Alzheimer Yaşam Evimizden, evde temizlik ve bakım hizmetlerine, aşevinden sanat akademisine kadar pek çok alanda hizmet veriyoruz. Mecliste çoğunluğumuzun olmamasına rağmen, hükümet gücümüz, büyükşehir gücümüz olmamasına rağmen birçok tasarruf amaçlı getirdiğimiz meclis kararlarına hayır oyu verilmesine rağmen kaynaklarımızı en etkili en düzgün şekilde kullanarak çok fazla iş yaptık. Şikayet etmedik. ‘bunu da yapamıyoruz’ demedik ve var gücümüzle 20 yıldır yapılmayanı, eksikleri ve yanlışları düzeltmeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

“1 TANE KREŞİMİZ YOKTU”

Göreve geldiğimizde bir tane dahi kreşimiz yoktu şimdi dördüncü kreşimiz bitmek üzere. Bir tane bile kütüphanemiz yoktu, şimdi gençlerimizin çok mutlu bir şekilde ve ücretsiz kullanabildiği iki tane kütüphanemiz var. Ücretsiz bir dershanemiz var ve profesyonel bir eğitim sunuyoruz. Eskiden tuvaletler dahi ihale edilip gelir elde edilirken biz hepsini ücretsiz bir hale getirdik. Nikah salonlarını 1 TL’ye düşürdük.

“ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ YEMEK İMKANI”

Kocaman bir Aşevi kurduk. Kurduğumuz bu Aşevi sayesinde çok ciddi sayıda insana yemek desteği sunuyoruz. Bu Aşevi sayesinde öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz ve talep eden her okulda, her çocuğa zengin fakir ayırt etmeksizin her öğrenciye her gün ücretsiz bir öğün yemek hizmeti sunuyoruz.

“DEVASA BİR FİLO KAZANDIRDIK”

Belediyemize görev süremiz boyunca ekonomik kriz ve pandemiye rağmen 218 tane iş makinası ve kamyon kazandırdık. Mecliste engellenmesine rağmen kocaman bir iş makinası filosu kazandırdık. Halkımızın için göreve geldiğimizden beri çalışmaya devam ediyoruz.



“BÜYÜKLERİMİZİN REFAHI ÖNCELİĞİMİZ OLDU”

Aynı Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yaşlı vatandaşlarımıza, insanlarımıza gösterdiğimiz saygı bir milletin yaşam kudretinin en önemli göstergesidir’. Bizde çalışmalarımızda bu şiarla yola çıkarak İzmit Belediyesi olarak büyüklerimizin refahı ve mutluluğu bizim önceliğimiz oldu.



“ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Yaşlılarımıza ve Özel Gereksinimli bireylerimize dokunarak biraz olsun onların hayatını kolaylaştırmak için her gün çabalamaya devam ediyoruz. Bu hizmetler sadece bir yardım değil, aynı zamanda onlara duyduğumuz saygınında birer ifadesi. Günümüz koşulları ve temel haklar için vatandaşlarımızın mücadele etmesini gerektiriyor. Bizde insanlık onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmeniz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kardeş Eller, Gıda Bankası, Dost Eller Mağazası ve kooperatiflerimiz gibi birçok hizmet kalemi ile sosyal destek alanında hizmetlerimizi her geçen gün arttırıyoruz.”