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Kocaeli'nin en kalabalık ilçesinde 1 tane cemevi yok!

Kentin en nüfusu en yoğun ilçesi olan Gebze'de geçmişte verilen vaatler olmasına rağmen henüz 1 tane bile Cemevi yok

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli'nin en kalabalık ilçesinde 1 tane cemevi yok! mask
Kocaeli'nin en kalabalık ilçesinde 1 tane cemevi yok!
Kocaeli'nin en kalabalık ilçesinde 1 tane cemevi yok!
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Gebze Kocaeli'nin geçtiğimiz günlerde de yayınlanan verileriyle en kalabalık ilçesi olmaya devam etti. Gebze son verilere göre nüfusu 407 bin 436 vatandaş yaşamakta. Ancak kentin en kalabalık ilçesinde 1 tane bile cemevi yok. Geçtiğimiz günlerde Hürriyet ve Yavuz Sultan mahallelerinin tapu ve kentsel dönüşüm sorunlarına ilişkin haberde vatandaşlar verilen sözlere değinmişti.

TEMEL ATANA KADAR İNANMIYORUM

Hürriyet Mahallesi Dernek Başkanı Hıdır Uzunbıyık" Bizim bir Cemevi olayı var. 15 yıl önce Karaosmanoğlu döneminde yapacaklardı. 3 yer açtılar bize; sonra burası olmadı sağlık ocağı gelecek deyip arka tarafa aldılar. Şimdi hiçbir yeri vermiyorlar. Şimdi aşağıda bir yer bulmuşlar ama ben temel atana kadar inanmıyorum. Burada söylediklerini anlatıyorum."  demişti.

Kocaeli'nin en kalabalık ilçesinde 1 tane cemevi yok!

TUTUŞ DA ZAMANINDA YASAL STATÜYE RET VERMİŞTİ

Cemevleri statü olarak da ülke ve kent gündeminde uzun yıllardır var. Örneğin 2022 Temmuz ayı İzmit Belediye meclisinde Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi görüşülmüştü. AKP’li Meclis Üyelerinden cemevlerine ibadethane statüsü verilmesine onay çıkmamıştı. Mecliste hazır bulunan Aleviler vatandaşlar dönemin AKP Grup Başkan Vekili ve şimdi AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’a ret oyu nedeniyle tepki göstermişti.

BİR UCU POLİTİK BİR UCU HUKUKİ OLARAK KAMPANYA

Geçmişte olanlar ve bugünkü talep ile vaatlerin gündeme geldiği vatandaşlar ile buluşulan toplantıda Av. Umutcan Tarcan "Eşit yurttaşlık konusunda ne kadar kötü bir sınav verdiklerini biliyoruz. Cemevlerinin statüsü konusunda bunların yerine getirilmediği ve yasal güvencelerin sağlanmadığını hatta projelerin askıya alındığını görüyoruz. Bir ucu hukuki bir ucu politik olarak bir kampanya yapmamız gerekiyor. Şimdi harekete geçmemiz gerekiyor." dedi

Kocaeli'nin en kalabalık ilçesinde 1 tane cemevi yok!

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09 Şub 2024 - 12:19 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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