MUTLU: “Kocaelispor’un sorunlarını iyi biliyorum”

Kocaelispor ile ilgili düşünceleri çok aydınlık ve partiler üstü. Tesisleşme sorununu iyi biliyor. Onun kazanması, Başiskele için de büyük bir kazanç olacaktır. Kullarspor’da Fahri Altıntaş’ın yaptıkları ortada. Mükemmel bir tesis kazandırdı. Desteklenmesi şart. Mevcut Başkan Yasin Özlü ile daha önce yaptığım konuşmada “Hakan ağabey bir çok takımımız deplasmanlı lig oynuyor. Bunları desteklemek kolay değil elbette” demişti. Zafer Mutlu da böyle bir ortamda girecek, seçimi kazanırsa. Doğantepe, Yuvacık, Kullarspor, Başiskele takımları, say say bitmez… Forması, tesisin idame ettirilmesi, takım sayısının fazlalığı, adete sektör oluşturmuş durumda bulunuyor. Kullar, altyapılarda rekorlar kırarak sürekli şampiyon oluyor. Ahmet ve Apti Turan iş başında. Kocaelispor PAF takımında beraber oynarken, deplasmanda Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi yenerek ayakta alkışlanmıştı.

Zafer Mutlu ile bunları paylaştık ve projelerini bekliyoruz. Başiskele’de spor yöneticisi olmak gerçekten de çok çok çok zor. Yine de başarılarının devamını diliyorum.