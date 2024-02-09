09 Şub 2024 - 12:36- Spor

Kadın futbolunun başkenti Kocaeli’de, kadın futbol maçı heyecanı kaçmaz

Kadınlarımızı tam destekliyoruz. Kız futbolcularımız Yalova ve Eskişehir’i ağırlıyor. Bu maçları mutlaka izleyelim derim. Kadın futbolunun yeniden doğuşunu başlatan Hasan Alemdaroğlu ve Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sonrasında kentte kadın futbolcuların da sayısı artınca, 3.Lig’deki iki temsilcimizi bugün Kocaeli’de oynayacakları maçları da ilgi görmeye başladı.