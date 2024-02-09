3.Lig’de iki temsilcimiz, iki il takımını konuk edecek. Bugün 12.00’de başlayacak ve Kavaklı Stadı’nda oynanacak maçta Kocaeli Gölcük İdman Ocağı ile Yalovaspor takımı karşılaşacak. Aynı saatte Karamürsel Stadı’nda ise Karamürsel Belediyespor takımı, Eskişehir Öncüspor takımını ağırlayacak. Avni Kalkavan'da Karşıyaka Koleji sahaya çıkacak.
09 Şub 2024 - 12:36- Spor Güncelleme:
Kadın futbolunun başkenti Kocaeli’de, kadın futbol maçı heyecanı kaçmaz
Kadınlarımızı tam destekliyoruz. Kız futbolcularımız Yalova ve Eskişehir’i ağırlıyor. Bu maçları mutlaka izleyelim derim. Kadın futbolunun yeniden doğuşunu başlatan Hasan Alemdaroğlu ve Kocaeli Kadın Futbol Kulübü sonrasında kentte kadın futbolcuların da sayısı artınca, 3.Lig’deki iki temsilcimizi bugün Kocaeli’de oynayacakları maçları da ilgi görmeye başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.