KOCAELİ’NİN ÇOCUĞU GÖKDENİZLİ BODRUMSPOR MUHTEŞEM SAKARYALI B.SÜLEYMAN İLE KARŞILAŞIYOR

Gökdeniz tam bir Kocaeli çocuğu… Burak ise Muhteşem Sakaryalı…

Gökdeniz, Kocaelispor maçında da 1-1 berabere kalırlarken, adeta ayakları oynamak için gitmemişti. İşte o Gökdenizli Bodrum, bugün Sakarya deplasmanında sahaya çıkacak. İlginç bir tesadüf ki Kocaelispor’un Muhteşem lakabı taktığı Burak Süleyman ise Sakaryaspor’a imza atarken, Kocaelisporlu taraftalar formalarını yakmıştı. O Burak, ilk yarının son haftasında Adapazarı’ndaki maçta müsabaka 3-1 devam ederken, sodan müthiş bir plase yapmış, skoru 4-1’e getirmek için canını dişine takmıştı.

İLAHİ ADALET

Kocaelili Burak’ın bu isteğine ilahe adalet karıştı. Burak o golü atsaydı, skor 4-1 olacak ve Sakaryalılar günlerce plaka yazdırdık diye dalga geçeceklerdi. Yıllar önce Sakarya’da maç 4-1 bitsin diye gol atmayan Sakaryalılara karşılık, taraftarın isteğiyle kendi kalesine bilerek gol atan Gökhan Bozkaya ‘Daha delikanlı!’ Kocaelili olduğunu gösterdi, skoru 5-1 yaptı. İşte o Gökdeniz ile o Burak Süleyman Adapazarı’nda karşı karşıya geliyor, tüm Kocaeli bu maçı dikkatle takip ediyor.