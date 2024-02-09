KOCAELİ’NİN ÇOCUĞU GÖKDENİZLİ BODRUMSPOR MUHTEŞEM SAKARYALI B.SÜLEYMAN İLE KARŞILAŞIYOR

Gökdeniz tam bir Kocaeli çocuğu… Burak ise Muhteşem Sakaryalı…
Gökdeniz, Kocaelispor maçında da 1-1 berabere kalırlarken, adeta ayakları oynamak için gitmemişti. İşte o Gökdenizli Bodrum, bugün Sakarya deplasmanında sahaya çıkacak. İlginç bir tesadüf ki Kocaelispor’un Muhteşem lakabı taktığı Burak Süleyman ise Sakaryaspor’a imza atarken, Kocaelisporlu taraftalar formalarını yakmıştı. O Burak, ilk yarının son haftasında Adapazarı’ndaki maçta müsabaka 3-1 devam ederken, sodan müthiş bir plase yapmış, skoru 4-1’e getirmek için canını dişine takmıştı.
İLAHİ ADALET
Kocaelili Burak’ın bu isteğine ilahe adalet karıştı. Burak o golü atsaydı, skor 4-1 olacak ve Sakaryalılar günlerce plaka yazdırdık diye dalga geçeceklerdi. Yıllar önce Sakarya’da maç 4-1 bitsin diye gol atmayan Sakaryalılara karşılık, taraftarın isteğiyle kendi kalesine bilerek gol atan Gökhan Bozkaya ‘Daha delikanlı!’ Kocaelili olduğunu gösterdi, skoru 5-1 yaptı. İşte o Gökdeniz ile o Burak Süleyman Adapazarı’nda karşı karşıya geliyor, tüm Kocaeli bu maçı dikkatle takip ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.