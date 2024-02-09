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KOCAELİ’NİN ÇOCUĞU GÖKDENİZLİ BODRUMSPOR MUHTEŞEM SAKARYALI B.SÜLEYMAN İLE KAŞILAŞIYOR

1.Lig’de bugün birbirinden önemli karşılaşmalar var. Kocaeli’nin öz çocuğu Gökdeniz Bayrakdar, her gitti yerde sırtından 41 numarayı çıkarmayarak, gönüllerde taht kurmuştu

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
KOCAELİ’NİN ÇOCUĞU GÖKDENİZLİ BODRUMSPOR MUHTEŞEM SAKARYALI B.SÜLEYMAN İLE KAŞILAŞIYOR mask

Gökdeniz tam bir Kocaeli çocuğu… Burak ise Muhteşem Sakaryalı…

Gökdeniz, Kocaelispor maçında da 1-1 berabere kalırlarken, adeta ayakları oynamak için gitmemişti. İşte o Gökdenizli Bodrum, bugün Sakarya deplasmanında sahaya çıkacak. İlginç bir tesadüf ki Kocaelispor’un Muhteşem lakabı taktığı Burak Süleyman ise Sakaryaspor’a imza atarken, Kocaelisporlu taraftalar formalarını yakmıştı. O Burak, ilk yarının son haftasında Adapazarı’ndaki maçta müsabaka 3-1 devam ederken, sodan müthiş bir plase yapmış, skoru 4-1’e getirmek için canını dişine takmıştı.

İLAHİ ADALET

Kocaelili Burak’ın bu isteğine ilahe adalet karıştı. Burak o golü atsaydı, skor 4-1 olacak ve Sakaryalılar günlerce plaka yazdırdık diye dalga geçeceklerdi. Yıllar önce Sakarya’da maç 4-1 bitsin diye gol atmayan Sakaryalılara karşılık, taraftarın isteğiyle kendi kalesine bilerek gol atan Gökhan Bozkaya ‘Daha delikanlı!’ Kocaelili olduğunu gösterdi, skoru 5-1 yaptı. İşte o Gökdeniz ile o Burak Süleyman Adapazarı’nda karşı karşıya geliyor, tüm Kocaeli bu maçı dikkatle takip ediyor.
# Gökdeniz Bayraktar, Burak Süleyman, Sakaryaspor, Bodrumspor, Kocaelispor, Maç

09 Şub 2024 - 12:38 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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