Arkadaş cinayetinde istenen ceza belli oldu

Olay, geçen yıl 12 Şubat'ta Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Ertuğrul Türkel'in elindeki tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay başından vuruldu. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Altay, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti. Oğuzhan Ertuğrul Türkel de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Türkel'in 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.
'KASTEN HAREKET ETMEDİM'
Karar duruşmasına tutuklu sanık Türkel, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık Türkel, hakim karşısında savunmasını yaptı. Çok üzgün olduğunu ifade eden Türkel, "Çok üzgün ve pişmanım. Bu olayın böyle olmasını istemezdim, maktulün ailesinden özür dilerim. Kasten hareket etmedim. Öğrenciyim, okul hayatıma devam etmek istiyorum. Takdir, mahkemenindir. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Türkel'e önce 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra olayın olası kast ile yapıldığı belirtip, 'iyi hal' indirimi de uygulayarak cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.