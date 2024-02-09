Belediye Derince haftayı bay geçecek

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta Uşakspor’u 7-1 mağlup ederek “ yeter artık” diyen temsilcimiz Belediye Derincespor, bu haftayı bay geçecek. Temsilcimiz, haftaya pazar günü, ligde 3. sırada yer alan Amedsportif ile sahasında mücadele edecek. Kritik maçın hazırlıkları bugün itibarıyla başladı. Sarı - lacivertliler hafta boyunca güçlü rakibini yenmek için çalışacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.