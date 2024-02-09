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Belediye Derince haftayı bay geçecek

TFF 2. Lig’deki temsilcimiz Belediye Derincespor, bu haftayı bay geçecek. Sarı - Lacivertliler, haftaya pazar günü Amed Sportif’i konuk edecek

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HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Geçtiğimiz hafta Uşakspor’u 7-1 mağlup ederek “ yeter artık” diyen temsilcimiz Belediye Derincespor, bu haftayı bay geçecek. Temsilcimiz, haftaya pazar günü, ligde 3. sırada yer alan Amedsportif ile sahasında mücadele edecek. Kritik maçın hazırlıkları bugün itibarıyla başladı. Sarı - lacivertliler hafta boyunca güçlü rakibini yenmek için çalışacak.

09 Şub 2024 - 13:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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