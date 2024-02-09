Ufuk hoca yine zirveye çıkarıp, veda etti

İşte Ufuk hocamın veda mesajı: “Doğantepe ekibinin başına ligin ikinci yarısı ile birlikte başladığım günden itibaren, Doğantepe yönetimi, Aytaç hocam, futbolcularım ve camiamızla birlikte bir yürek olduk. Üçüncüyle aramızda 9 puan fark vardı, mucizeyi gerçekleştirmek için yola çıktık. Ligin ilk 6 haftasını kazanarak büyük bir başarıya imza attık. Ligde puan kaybına kredisi olmayan bir ekip olarak, ilk 6 haftadan sonra oynadığımız iki müsabakayı beraberlikle tamamladık. Hiç mağlup olmadan Play-Off kapısından döndük. Doğantepespor olarak böyle büyük bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşamaktayım. Doğantepe ekibimizle beraber çok iyi işler yaptık, bu işlerin mutluluğunu yaşamaktayım. Doğantepe Kulüp Başkanı Serhat başkanımı, yönetimde yer alan Nurdan Yıldırımer, Fatih Öztürk, Fatih Kuzu, Refik Öztonga, yardımcım Aytaç Çiçek, futbolcularıma ve bana destek veren Doğantepe camiasına teşekkür ederim. İyi ki sizleri tanımışım, her zaman sizlerin yanında olacağım. Bu başarının bir ferdi olarak, herkese Can-ı yürekten teşekkür ederim. Doğantepespor ekibinin teknik adamı olarak bugün itibariyle görevden ayrılıyorum. Bundan sonraki hayatta herkese başarılar dilerim”…