Yıllarca ilimizi başarıyla temsil eden ve şampiyonlar da yetiştiren usta pehlivan, başarılı bir sporculuk döneminden sonra TRT’de güreş yorumculuğunu sürdürüyor. Sporculuk ve antrenörlük yaşamını sürdüren Sar, Milli sporcumuz olarak da görev yapıyor. Şener Sar, AKP Meclis Üyesi Aday Adayı olarak kamuoyundan destek bekliyor.
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Şener Sar: “Pehlivan gücümü mecliste göstereceğim”
Yerel seçimlere az bir süre kala, sporcu dalar da öne çıkıyor. Sporcuların sorunlarını yerel meclislere taşımaya kararlı olan isimlerden biri de, efsane baş pehlivanlarımızdan Şener Sar. Daha önce Yenişehir muhtarlık seçimi deneyimi yaşayan Sar’ı bir çok kişi, İzmit Belediye Meclisinde Spor Adamı olarak görmek istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.