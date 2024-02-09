09 Şub 2024 - 13:39 - Gündem

Şener Sar: “Pehlivan gücümü mecliste göstereceğim”

Yerel seçimlere az bir süre kala, sporcu dalar da öne çıkıyor. Sporcuların sorunlarını yerel meclislere taşımaya kararlı olan isimlerden biri de, efsane baş pehlivanlarımızdan Şener Sar. Daha önce Yenişehir muhtarlık seçimi deneyimi yaşayan Sar’ı bir çok kişi, İzmit Belediye Meclisinde Spor Adamı olarak görmek istiyor.